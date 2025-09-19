Campania spunta un nuovo candidato nel centrodestra | l' animatore culturale Laboccetta

Spunta un nuovo candidato nella corsa alla presidenza della Campania. Per il centrodestra il nome in pole resta sempre il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, ma tra le varie ipotesi Carfagna e Romano, spunta una nuova pista che porta all'animatore culturale partenopeo Amedeo Laboccetta. Secondo molti, non solo nella sua amata Napoli, sarebbe il successore perfetto a Vincenzo De Luca. Diversi gli endorsement nei suoi confronti. Tra i primi a esporsi, in tal senso, l'ex ministro Mario Landolfi, che sottolinea come “sarebbe lo sfidante perfetto per combattere Fico”. Dello stesso parere il giornalista e scrittore Renato Farina, che parla di profilo “meraviglioso” per la Campania. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campania, spunta un nuovo candidato nel centrodestra: l'animatore culturale Laboccetta

