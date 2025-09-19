Campania | pronti partenza lite Fico contrario al monumento allo spreco da 700 milioni targato De Luca

Secoloditalia.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pronti, partenza, lite. Roberto Fico, candidato “scambista” alle Regionali in Campania (lui contro la segreteria regionale del Pd al De Luca jr) ha timidamente mosso la prima obiezione alle manie di grandezza di De Luca senior. E l’inizio della campagna elettorale, nel centrosinistra, si fa subito bollente, con il governatore uscente che lascia intendere di poter scendere in campo con un propria lista e in prima persona, di fatto un “governo ombra”. A domanda diretta su cosa pensasse del Faro, la faraonica opera da 700 milioni di euro che dovrebbe ospitare la nuova sede della Regione Campania, lanciata qualche mese fa da De Luca, Fico ha risposto: “Il Faro? Vedremo tutto, piano piano”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

