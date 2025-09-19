Campagna Pd Con i candidati anche Bonaccini
La campagna elettorale per le regionali del 12 e 13 ottobre nel vivo. Domenica, alle 15, al Chiostro degli Agostiniani, il presidente della Regione e candidato al secondo mandato Eugenio Giani incontrerà i cittadini insieme a Stefano Bonaccini, presidente nazionale del Partito democratico. Un confronto pubblico per discutere della Toscana del futuro, al quale parteciperanno anche Brenda Barnini e Giacomo Cucini, candidati al Consiglio regionale per il collegio Firenze 3. Per i due candidati dell’Empolese Valdelsa gli impegni non mancano. Oggi entrambi saranno al mercato settimanale di Montaione e in serata alla cena di raccolta fondi per RE. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: campagna - candidati
Regionali al buio, partita la corsa alle elezioni spezzatini: i candidati consiglieri fanno campagna, ma non sanno per chi
Altri candidati civici come Alice e Stefano che sostengono la campagna #plasticfree #mediterraneodaremare partita proprio dalle Marche 15 anni fa - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Calabria, la campagna acquisti della Lega continua con tre big: candidati Orlandino Greco, Limardo e Bevilacqua - X Vai su X
Campagna Pd. Con i candidati anche Bonaccini; La corsa per la Regione Emilia-Romagna sta per chiudersi: ecco l'identikit dei candidati; Guida alle elezioni regionali in Emilia-Romagna.
Campagna Pd. Con i candidati anche Bonaccini - Domenica, alle 15, al Chiostro degli Agostiniani, il presidente della Regione e candidato al secondo mandato Eugenio Giani incontr ... Come scrive lanazione.it
«A Pesaro in migliaia per Ricci, Schlein, Bonaccini e l’Alleanza del Cambiamento» - Così viene accolto a Pesaro, Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, assieme alla segretaria nazionale Pd, Elly ... Riporta cronachefermane.it