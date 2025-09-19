La campagna elettorale per le regionali del 12 e 13 ottobre nel vivo. Domenica, alle 15, al Chiostro degli Agostiniani, il presidente della Regione e candidato al secondo mandato Eugenio Giani incontrerà i cittadini insieme a Stefano Bonaccini, presidente nazionale del Partito democratico. Un confronto pubblico per discutere della Toscana del futuro, al quale parteciperanno anche Brenda Barnini e Giacomo Cucini, candidati al Consiglio regionale per il collegio Firenze 3. Per i due candidati dell’Empolese Valdelsa gli impegni non mancano. Oggi entrambi saranno al mercato settimanale di Montaione e in serata alla cena di raccolta fondi per RE. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Campagna Pd. Con i candidati anche Bonaccini