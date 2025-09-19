Cammarata riscopre il suo simbolo la statua della donna che allatta i serpenti torna nel cuore del paese
Era il 10 agosto del 1812 quando con la promulgazione del nuovo statuto costituzionale della Sicilia si sancì la fine del sistema feudale. In quei giorni, a Cammarata, sparì misteriosamente la statua in marmo che per secoli aveva rappresentato il simbolo del paese: una donna che allatta i. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: cammarata - riscopre
Oggi la Sfida del Torchio riscopre i giochi popolari con il professor Michele Pinto! Un sentito ringraziamento al professore per averci guidato attraverso i ricordi del palo della cuccagna e della pentolaccia, raccontando come questi giochi storici continuino Vai su Facebook
Cammarata riscopre il suo simbolo, la statua della donna che allatta i serpenti torna nel cuore del paese.
Cammarata, torna nella piazza l’antico emblema della città - La scultura, commissionata dal Comune di Cammarata nel 2004, venne realizzata dallo scultore Franco Reina nel 2005 e collocata nel Palazzo Trajna fino a qualche mese fa ... Scrive grandangoloagrigento.it