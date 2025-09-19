Camera presentato ddl cybersicurezza previsto impiego hacker sotto ministero della Difesa per contrastare attacchi informatici
Finora, l’intervento delle Forze Armate italiane nel dominio digitale era limitato a scenari di guerra tradizionale. Il nuovo ddl cambia prospettiva: la Difesa potrà agire anche in tempi di pace, ad esempio in caso di attacco informatico contro ministeri, infrastrutture critiche o aziende strategich. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: camera - presentato
Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile
Alla Camera è stato presentato un manifesto per la comunicazione digitale sostenibile
Economia nel Reggino negli ultimi 20 anni: lo studio presentato alla Camera di commercio
Presentato oggi a Roma presso la sala stampa della Camera dei Deputati il forum Internazionale INLife-International Quality Life Forum che si terrà ad Ascoli Piceno dal 27 al 30 marzo presso il teatro Filarmonici. Sono intervenuti Andrea Maria Antonini As Vai su Facebook
Altroconsumo ha presentato alla Camera dei Deputati un’indagine sulla puntualità del servizio ferroviario - X Vai su X
Cybersicurezza, l'Italia crea il suo esercito di hacker sotto il Ministero della Difesa: pronto il ddl; Camera: presentato ddl per rafforzamento Forze Armate nel cyberspazio; La cybersecurity passa alla Difesa, le Forze armate potranno condurre operazioni digitali.
Ministero della Difesa crea il DDL sulla cybersicurezza: pronto un esercito di hacker - Il Ministero della Difesa crea il DDL sulla cybersicurezza: nasce un esercito di hacker per proteggere infrastrutture e cittadini. notizie.it scrive
Hacker per difesa e attacco. Cosa prevede il nuovo ddl della maggioranza - La cybersicurezza entra ufficialmente nell’agenda politica italiana come possibile divisione interna al perimetro delle Forze armate. formiche.net scrive