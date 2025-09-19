Camera | domenica facciata illuminata per la Giornata internazionale della pace
Roma, 19 set (Adnkronos) - La Camera aderisce alla Giornata internazionale della pace prevista per domenica 21 settembre. Pertanto, la facciata di Montecitorio viene illuminata con la proiezione della bandiera della pace dalle ore 19:30 di domenica all'una di lunedì 22 settembre. Lo rende noto la Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: camera - domenica
È morto Giorgio Armani, il re della moda. Camera ardente sabato e domenica a Milano
Armani, il lungo addio: camera ardente sabato 6 e domenica 7 a Milano, funerali in forma privata a Piacenza lunedì 8
Festival Musica da camera Urbino Sesta Edizione | Primavera 2025 Galleria Nazionale delle Marche Domenica 27 aprile | Domenica 4 maggio | Domenica 18 maggio | Domenica 1 giugno | Sabato 7 giugno Palazzo Ducale di Urbino, ore 16.30 Ingresso con il Vai su Facebook
Camera: domenica facciata illuminata per la Giornata internazionale della pace; Giornata internazionale pace – Domenica illuminazione di Palazzo Montecitorio; Giornata internazionale pace – Domenica illuminazione di Palazzo Montecitorio.
Camera: domenica facciata illuminata per la Giornata internazionale della pace - La Camera aderisce alla Giornata internazionale della pace prevista per domenica 21 settembre. iltempo.it scrive