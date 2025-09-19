Camera | domenica facciata illuminata per la Giornata internazionale della pace

Iltempo.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 set (Adnkronos) - La Camera aderisce alla Giornata internazionale della pace prevista per domenica 21 settembre. Pertanto, la facciata di Montecitorio viene illuminata con la proiezione della bandiera della pace dalle ore 19:30 di domenica all'una di lunedì 22 settembre. Lo rende noto la Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

