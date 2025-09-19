Cambio di stagione | piogge forti e termometro in picchiata da lunedì

Il dominio del caldo settembrino è agli sgoccioli. Tra poche ore una perturbazione atlantica si affaccerà sul Paese, annunciando la cosiddetta tempesta d’Equinozio e aprendo le porte a un deciso cambio di stagione. Le prossime giornate saranno cruciali per capire l’entità delle piogge e dei bruschi cali termici. Ultime ore di stabilità, poi il fronte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Caldo eccezionale prima dell'Equinozio, poi la tempesta: ecco quando cambia tutto; Il maltempo in arrivo sul Veneto: da mercoledì temporali e forti piogge; Torna il sole, poi ancora pioggia a temporali a Milano e in Lombardia. Quando arriva l’estate? La data della svolta.

Meteo: lunga coda estiva prima del cambio di stagione, parla il meteorologo Lorenzo Tedici - Anomalo anticiclone settembrino e caldo in aumento, anche oltre i 32- Segnala ilmeteo.it

Meteo: fiammata settembrina prima di un brusco cambio di stagione, parla il meteorologo Lorenzo Tedici - Dal caldo alla pioggia, dall’Estate all’Autunno: il 2025 vedrà un brusco passaggio stagionale, a dir poco puntuale e preciso. ilmeteo.it scrive

