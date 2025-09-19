Il dominio del caldo settembrino è agli sgoccioli. Tra poche ore una perturbazione atlantica si affaccerà sul Paese, annunciando la cosiddetta tempesta d’Equinozio e aprendo le porte a un deciso cambio di stagione. Le prossime giornate saranno cruciali per capire l’entità delle piogge e dei bruschi cali termici. Ultime ore di stabilità, poi il fronte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Cambio di stagione: piogge forti e termometro in picchiata da lunedì