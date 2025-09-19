Cambio De Bruyne Sabatini rincara la dose | C’era un altro giocatore inutile

Il giornalista, Sandro Sabatini, ha puntato il dito contro la sostituzione di Conte: le sue parole non lasciano dubbi. Dopo le tre vittorie consecutive nella nuova Serie A 20252026, il Napoli di Antonio Conte deve alzare bandiera bianca contro il Manchester City di Pep Guardiola. La gara, però, è stata fortemente influenzata dall’espulsione di Giovanni Di Lorenzo al 20esimo minuto. Espulsione, che ha portato Antonio Conte ad effettuare la prima sostituzione della gara: fuori Kevin De Bruyne, dentro Mathias Olivera. Il giornalista, Sandro Sabatini, ha puntato il dito contro l’allenatore salentino per aver sostituito il fuoriclasse belga. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

