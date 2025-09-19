Cambio al vertice della guardia di finanza di Torino | il generale Alberto Nastasia è il nuovo comandante provinciale

Torinotoday.it | 19 set 2025

Cambia il comandante provinciale della guardia di finanza a Torino. Nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre 2025, nella caserma Emanuele Filiberto di Savoia Duca d'Aosta, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento: il generale di brigata Carmine Virno (che dopo due anni passa a dirigere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

