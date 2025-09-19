Cambio al vertice del reparto operativo dei carabinieri di Bari | il colonnello Piroddi nuovo comandante

Baritoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice del reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri. A Bari arriva il tenente colonnello Francesco Piroddi, che prende il posto del colonnello Dario Mineo, in partenza per Livorno, dove assumerà l'incarico di comandante provinciale. Il nuovo comandante del reparto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambio - vertice

Calci, cambio al vertice nel Cif comunale: il saluto del sindaco alla nuova presidente

Rotary, cambio al vertice. Miccoli nuovo presidente

Cambio al vertice della Cna Ancona, la nuova presidente - eletta all'unanimità - è Monia Dell’Orso

Cambio al vertice del reparto operativo dei carabinieri di Bari: il colonnello Piroddi nuovo comandante; Carabinieri, cambio al vertice del Reparto Operativo del Comando Provinciale; Guardia di Finanza: cambio al vertice del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara.

CARABINIERI Bari, cambio al vertice del Reparto Operativo dei Carabinieri: arriva Francesco Piroddi - Il 23 settembre il Colonnello Dario Mineo lascerà l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Bari ... Secondo statoquotidiano.it

Guardia di Finanza: cambio al vertice del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara - La cerimonia ufficiale di avvicendamento al comando del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara. Segnala laquilablog.it

Cerca Video su questo argomento: Cambio Vertice Reparto Operativo