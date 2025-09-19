Cambio al vertice dei carabinieri Alla guida il colonnello Falcone

"Sono entusiasta di questo incarico, e onorato che l’Arma me lo abbia affidato: questo è un territorio meraviglioso". Parole con le quali si è presentato ieri il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Como, colonnello Francesco Falcone, arrivato a Como da pochi giorni, in avvicendamento del colonnello Giuseppe Colizzi, che ha preso servizio a Genova. Originario di Roma, Falcone proviene da Messina, dove ha svolto per tre anni l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale. Dal 2014, aveva prestato servizio a Roma al Comando Generale dell’Arma, Ufficio Operazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

