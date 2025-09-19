Cambiagesto | in Santo Stefano contro l' inquinamento da mozziconi
Un piccolo gesto che equivale a un grande cambiamento. Torna a Bologna "Cambiagesto", la campagna promossa da Philip Morris in collaborazione con Plastic Free Odv Onlus, che mira a contrastare l'inquinamento da mozziconi di sigaretta. L'iniziativa, lanciata per la prima volta nel 2019, farà tappa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: cambiagesto - santo
Cambiagesto: in Santo Stefano contro l'inquinamento da mozziconi; Philip Morris e Plastic Free, Cambiagesto torna in sei città italiane per ridurre l’inquinamento da mozziconi di sigaretta.
"Cambiagesto": in Santo Stefano contro l'inquinamento da mozziconi - La campagna, promossa da Philip Morris e Plastic Free, fa tappa in città. Scrive bolognatoday.it