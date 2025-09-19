Cambia il parroco e monta la protesta | fedeli divisi sul trasferimento di don Fernando

La comunità parrocchiale dello Spirito Santo di San Marco Evangelista vive giorni di tensione dopo l’annuncio del trasferimento di don Fernando Latino, nominato dal vescovo nuovo parroco di Santa Maria della Pietà a San Nicola la Strada. Al suo posto, a San Marco Evangelista, arriverà don Sergio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

