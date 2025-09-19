Cambia il parroco e monta la protesta | fedeli divisi sul trasferimento di don Fernando
La comunità parrocchiale dello Spirito Santo di San Marco Evangelista vive giorni di tensione dopo l’annuncio del trasferimento di don Fernando Latino, nominato dal vescovo nuovo parroco di Santa Maria della Pietà a San Nicola la Strada. Al suo posto, a San Marco Evangelista, arriverà don Sergio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: cambia - parroco
Papa Leone XIV, il parroco di Castel Gandolfo: “Dopo 13 anni cambia la storia”
Il 15 settembre 1993, la mafia uccideva Padre Pino Puglisi, parroco di Brancaccio. Nell'anniversario della sua morte vogliamo ricordarlo con una sua frase diventata monito per tanti giovani che lo hanno conosciuto e bussola per chiunque crede nel valore dell - facebook.com Vai su Facebook
Cambia il parroco e monta la protesta: fedeli divisi sul trasferimento di don Fernando; La pandemia è un ricordo, ma a Mairano i funerali deserti restano; Spostamento del parroco, monta la protesta a Paterno di Avezzano.