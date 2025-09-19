Camarda sta bruciando le tappe | Poi la bomba su Pio Esposito
I due talentuosi attaccanti italiani descritti dall’osservatore dell’Udinese Roberto Policano: ecco che cosa pensa del giovane bomber del Milan Da qualche anno si parla di Francesco Camarda, il giovane attaccante del Milan scoperto dal grande pubblico già quando giocava nel settore giovanile rossonero. Ora gioca al Lecce in Serie A ed è solo un classe 2008: ha 17 anni. Ha esordito nel campionato italiano con il club di Milano e ha giocato anche in Champions League. Ora più spazio con i giallorossi. Per Roberto Policano, osservatore dell’Udinese da oltre 15 anni, Camarda starebbe bruciando le tappe. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: camarda - bruciando
Roberto Policano (Oss. Udinese) a TvPlay: "A #Camarda gli stanno facendo bruciare le tappe secondo me, Pio #Esposito, invece, per me è destinato a diventare un grande attaccante. E' lento? Per me è un finto lento, magari nei primi passi può esserlo ma no - X Vai su X
Non il miglior esordio in campionato con la maglia del Lecce per Camarda. Il Lecce ha concluso la sfida contro il Genoa senza mai tirare in porta, 0-0 al Ferraris Vai su Facebook
Camarda nella storia del Milan: sarà il secondo più giovane titolare di sempre; Youth League - Il Milan scopre Camarda: è il 6° più giovane di sempre a fare gol. Il record è di Moukoko: la classifica; Nel segno di Camarda, il baby bomber da 500 gol: il Milan vince lo scudetto Under 15.
Camarda, un giorno da ex contro il suo Milan: l'occasione per lanciare un segnale al Diavolo - Quando se li troverà davanti a centrocampo, schierati, proverà una sensazione strana nello stomaco. Secondo gazzetta.it
Camarda, botta alla testa in Lecce-Milan: “Non ricordava niente”. Esami negativi dopo lo spavento - A seguito dell'infortunio subito nel corso del match contro il Milan, Francesco Camarda, è stato tolto dalla lista dei convocati della Nazionale U21 per le sfide con Montenegro e Macedonia del Nord. Come scrive repubblica.it