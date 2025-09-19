CAM Sugar e SERGIO BONELLI EDITORE presentano NIGHTMARE IN ROME il progetto musicale e narrativo in anteprima a Lucca Comics & Games 2025
L’etichetta discografica CAM Sugar e SERGIO BONELLI EDITORE presentano Nightmare In Rome, un nuovo progetto che fonde la musica e il fumetto. Nightmare In Rome racconta la storia di un collettivo di musicisti anti-eroi che infiammano la Roma distopica del 2045, dove il caos regna sovrano e la musica diventa salvezza. Un progetto che unisce una squadra di stelle dei Comics e CAM Sugar, il più grande catalogo al mondo di colonne sonore. Ambientato in una Roma del 2045, il fumetto Nightmare In Rom e racconta la nascita della “Nuova Urbe”, un’area urbana nella quale un gruppo di Resistenti combatte contro il fondo economico “Green Boy” che ha preso il possesso della città. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
In questa notizia si parla di: sugar - sergio
È disponibile in versione digitale e cartacea il nuovo numero del catalogo di Sergio Bonelli Editore e BAO Publishing, in cui potete scoprire tutte le novità che vi attendono in libreria e fumetteria a partire da novembre 2025! Vai su Facebook
CAM Sugar e SBE presentano Nightmare in Rome!; CAM Sugar e SERGIO BONELLI EDITORE presentano NIGHTMARE IN ROME; SBE e CAM Sugar presentano Nightmare in Rome.
Le novità Sergio Bonelli Editore di dicembre 2021 - Attraverso il catalogo Preview 72 sono state rese note le novità Sergio Bonelli Editore di dicembre 2021. Secondo tomshw.it
Una mostra per la Sergio Bonelli Editore - Il Napoli Comicon presenta una mostra dedicata alla casa editrice italiana Sergio Bonelli Editore, la storica società che ha pubblicato il meglio dei fumetti italiani. Si legge su anime.everyeye.it