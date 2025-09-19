Caltabellotta si sceglie il nuovo logo per valorizzare il borgo del vivere bene

19 set 2025

Caltabellotta punta su un logo partecipativo per raccontare la sua identità di borgo dove si vive bene e a lungo, recentemente riconosciuto come “blue zone emergente”. Il progetto di promozione turistica, sostenuto dal Gal Belice con fondi del piano di sviluppo rurale 20142022, coinvolge tutta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

