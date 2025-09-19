Caltabellotta si sceglie il nuovo logo per valorizzare il borgo del vivere bene
Caltabellotta punta su un logo partecipativo per raccontare la sua identità di borgo dove si vive bene e a lungo, recentemente riconosciuto come “blue zone emergente”. Il progetto di promozione turistica, sostenuto dal Gal Belice con fondi del piano di sviluppo rurale 20142022, coinvolge tutta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
