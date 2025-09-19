Calenzano lutto cittadino in ricordo delle vittime del popolo palestinese

Firenzetoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Calenzano ha proclamato il lutto cittadino da domenica 21 settembre, Giornata internazionale della pace, a martedì 23 settembre, giornata in cui la Rete degli Enti locali per i diritti del popolo palestinese – a cui il Comune di Calenzano aderisce – ha lanciato una giornata di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calenzano - lutto

Calenzano, è morto Franceschini: fondatore e titolare di Euromercato. Anche il ciclismo in lutto

Calenzano, lutto cittadino in ricordo delle vittime del popolo palestinese; Calenzano, tre giorni di lutto cittadino per le vittime palestinesi; Comunità lucana sgomenta. Cirigliano e Sasso di Castalda unite nel dolore.

Due giorni di lutto cittadino a Calenzano - Il sindaco di Calenzano ha proclamato il lutto cittadino da domenica 21 settembre, Giornata internazionale della pace, a martedì 23 settembre, giornata in ... Lo riporta gonews.it

calenzano lutto cittadino ricordoDolore a Cariati per la morte di Rocco, giovane studente 17enne. Proclamato il lutto cittadino - Un'intera comunità sgomenta piange la morte del giovane studente Rocco trovato senza vita ieri sera a Cariati. Da quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Calenzano Lutto Cittadino Ricordo