Calendario Mondiali arrampicata sportiva 2025 | orari programma tv streaming

I Mondiali 2025 di arrampicata sportiva si disputeranno a Seoul (Corea del Sud) dal 22 al 28 settembre. Verranno messi in palio sei titoli, proprio come alle Olimpiadi di Los Angeles, dove per la prima volta ogni singola specialità garantirà un titolo. L’Italia punterà a essere protagonista con 19 azzurri (dodici uomini e sette donne), tra cui spicca Laura Rogora. Il nome di lusso nel boulder sarà invece quello di Camilla Moroni, Matteo Zurloni sarà chiamato a difendere il titolo iridato nello speed. Anche Ludovico Fossali annovera un oro mondiale nella velocità pura. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di arrampicata sportiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Mondiali arrampicata sportiva 2025: orari, programma, tv, streaming

In questa notizia si parla di: calendario - mondiali

Calendario Mondiali scherma 2025: tutte le gare giorno per giorno, programma, tv

Calendario Mondiali Singapore 2025: orari giornalieri nuoto, tuffi, acque libere, artistico, pallanuoto e grandi altezze. Dove vederli in tv

Calendario Mondiali nuoto di fondo 2025: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming

Mondiali Kigali 2025: calendario, programma e orari - X Vai su X

In vista di Tre Valli, Granfondo e Mondiali Master di ciclocross, il Binda Cycling Festival racconta storia, cultura e passione a due ruote con un ricco calendario di eventi tra settembre e ottobre LEGGI QUI #varesesport #ciclismo - facebook.com Vai su Facebook

Calendario Mondiali arrampicata sportiva 2025: orari, programma, tv, streaming; Arrampicata Sportiva: Coppa del Mondo 2025, il programma della stagione; Al via i Mondiali di arrampicata su Discovery: si assegnano pass olimpici.

Arrampicata sportiva, Mondiali 2025: i convocati dell’Italia per speed, lead e boulder - L'evento più importante dell'anno per quanto riguarda la stagione internazionale dell'arrampicata sportiva sta arrivando: i Mondiali 2025 di Seul sono ... Secondo oasport.it

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per i Mondiali: Rogora, Zurloni e Moroni guidano gli azzurri - L'Italia punta ad essere protagonista ai Mondiali 2025 di arrampicata sportiva, che si disputeranno a Seoul (Corea del Sud) dal 22 al 28 settembre. Si legge su oasport.it