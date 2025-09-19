Calendario Coppa Davis 2025 | gli orari delle Finals dai quarti alla finale tv streaming

Pochi giorni dopo il sorteggio del tabellone, l’ITF ha pubblicato la versione definitiva del calendario della Final Eight di Coppa Davis 2025, in programma alla Fiera di Bologna da martedì 18 a domenica 23 novembre. Si preannuncia un appuntamento di vitale importanza per il tennis italiano, che punta ad una clamorosa tripletta (dopo le vittorie di Malaga nel 2023 e 2024) e soprattutto al primo trionfo casalingo della storia. Le tre affermazioni azzurre nella massima competizione maschile per nazionali sono arrivate infatti sempre all’estero, uno in Cile nel 1976 e poi gli ultimi due in Spagna. In attesa di capire le convocazioni della varie compagini, il team capitanato da Filippo Volandri può sicuramente sognare in grande anche grazie al vantaggio del fattore campo sul cemento indoor del capoluogo emiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

