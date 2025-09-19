Calendario Coppa Davis 2025 | gli orari delle Finals dai quarti alla finale tv streaming
Pochi giorni dopo il sorteggio del tabellone, l’ITF ha pubblicato la versione definitiva del calendario della Final Eight di Coppa Davis 2025, in programma alla Fiera di Bologna da martedì 18 a domenica 23 novembre. Si preannuncia un appuntamento di vitale importanza per il tennis italiano, che punta ad una clamorosa tripletta (dopo le vittorie di Malaga nel 2023 e 2024) e soprattutto al primo trionfo casalingo della storia. Le tre affermazioni azzurre nella massima competizione maschile per nazionali sono arrivate infatti sempre all’estero, uno in Cile nel 1976 e poi gli ultimi due in Spagna. In attesa di capire le convocazioni della varie compagini, il team capitanato da Filippo Volandri può sicuramente sognare in grande anche grazie al vantaggio del fattore campo sul cemento indoor del capoluogo emiliano. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calendario - coppa
Calendario Milan, per Allegri in arrivo Coppa Italia e Serie A
Sci alpino, i primi azzurri pronti al viaggio in Sudamerica. Il calendario dei gruppi di Coppa del Mondo
Calcio femminile, ufficializzato il calendario della Coppa Italia: Roma-Lazio già ai quarti?
Final 8 di Coppa Davis, pubblicato il calendario completo Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio Mercoledì 19 novembre (16:00): vs Austria Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Repubblica Ceca Giovedì - X Vai su X
COPPA PIEMONTE CICLOCROSS 2025/2026 E' ufficiale il calendario dello storico circuito Piemontese per la disciplina invernale del ciclocross. La Coppa si arricchisce di nuovi percorsi e nuovi organizzatori Stiamo lavorando per le prove di Gennaio, n Vai su Facebook
Coppa Davis 2025, il sorteggio delle Finals: l'Italia trova l'Austria ai quarti · Tennis; Ufficiale la data di Italia-Austria in Coppa Davis; Coppa Davis 2025: ufficiale il calendario delle Final Eight di Bologna. Ecco quando esordirà l’Italia.
Calendario Coppa Davis Finals Bologna 2025: date e orari, programma - Il programma con le date e gli orari delle Finals di Coppa Davis 2025, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. spaziotennis.com scrive
Coppa Davis 2025, il calendario dei playoff e il programma delle partite - off di Coppa Davis: in palio sette posti per raggiungere l'Italia alle Finals di Bologna. Lo riporta sport.sky.it