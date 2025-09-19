Caldo anomalo nel weekend ma da domenica arrivano forti temporali

Roma - L’anticiclone africano garantisce sole e temperature estive, ma una perturbazione nord-atlantica porterà piogge e rovesci intensi tra domenica e lunedì. Il weekend in arrivo sarà caratterizzato da un clima ancora estivo, con cieli prevalentemente sereni e temperature sopra la media, ma non mancheranno i primi segnali di un imminente peggioramento. L’anticiclone africano, che ha dominato le ultime settimane portando valori record anche oltre i 40°C in alcune zone della Spagna, continuerà a interessare l’Italia almeno fino a domenica. Nel frattempo, sul settore nord-atlantico si sta approfondendo una saccatura che, nelle prossime 48 ore, si sposterà gradualmente verso l’Europa occidentale, determinando un lento ma progressivo cambiamento delle condizioni meteorologiche anche sulla nostra penisola. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Caldo anomalo nel weekend, ma da domenica arrivano forti temporali

In questa notizia si parla di: caldo - anomalo

Caldo anomalo o estremo, la Regione vieta di lavorare in determinate fasce orarie

Oltre 500 euro a famiglia: ecco quanto ci costa l’ondata di caldo anomalo

Clima, il 2024 anomalo dell'Emilia Romagna: piogge record, eventi estremi e l'anno più caldo dal 1961

Picco del #caldo anomalo ma da lunedì netto calo termico. Ecco i valori attesi - X Vai su X

Allerta Meteo Sardegna, ultime ore di caldo anomalo: in arrivo piogge e calo termico - facebook.com Vai su Facebook

Meteo: weekend con sole e caldo anomalo, ma l’anticiclone sta per cedere; Meteo, caldo anomalo (anche in montagna) nel weekend: poi cambia tutto. Rischio nubifragi e crollo delle temperature, dove e quando; Meteo weekend: caldo estivo sull’Italia ma è in arrivo un cambiamento!.

Caldo anomalo nel weekend, ma da domenica arrivano forti temporali - L’anticiclone africano garantisce sole e temperature estive, ma una perturbazione nord- Secondo abruzzo24ore.tv

Meteo, caldo anomalo (anche in montagna) nel weekend: poi cambia tutto. Rischio nubifragi e crollo delle temperature, dove e quando - L'anticiclone africano, infatti, apre una sequenza di giornate stabili e soleggiate fino alla fine della settimana, con temperature su valori ... Da msn.com