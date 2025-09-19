Caldo anomalo | l’estate fa il bis ma l’autunno irrompe con nubifragi Arriva il ribaltone meteo

Mentre l’estate 2025 si concede un ultimo, rovente bis, l’autunno si prepara a fare il suo ingresso con u n’ondata di maltempo. Secondo le previsioni de iLMeteo.it, infatti l’ultima settimana di settembre sarà caratterizzata da un’anomalia termica di circa 8°C rispetto alla media, con temperature che raggiungeranno i 34°C in Sicilia, Toscana e Umbria, e valori intorno ai 30°C anche al Nord. Un vero e proprio forno settembrino che interesserà tutta l’Europa centro-occidentale, con picchi di 12°C oltre la norma tra Austria e Repubblica Ceca. In Italia, città come Firenze, Terni, Benevento, Caserta, Napoli e molte altre registreranno temperature massime tra i 31°C e i 33°C. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Caldo anomalo: l’estate fa il bis, ma l’autunno irrompe con nubifragi. Arriva il ribaltone meteo

