Tempo di lettura: 2 minuti Nei territori per avvicinare domanda e offerta di lavoro. Il monitoraggio dei dati delle comunicazioni obbligatorie raccolti dopo le prime tappe del tour nazionale "C'è posto per te", organizzato dall'agenzia in house del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Sviluppo lavoro Italia con l'obiettivo di valorizzare le risorse locali e generare nuove opportunità di lavoro, evidenzia risultati significativi. A sottolinearlo è lo stesso ministero, evidenziando come " esempio emblematico" il recruiting day organizzato a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso aprile.

© Anteprima24.it - Calderone: “C’è posto per te funziona, 300 assunzioni a Caivano”