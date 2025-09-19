Calciomercato Milan il DS del Venezia svela un retroscena
Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, ha svelato in conferenza stampa un retroscena sul calciomercato del Milan, risalente alla scorsa sessione invernale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
calciomercato - milan
Calciomercato, ds Venezia: Abbiamo rifiutato un'offerta del Milan per Nicolussi Caviglia Il retroscena; Antonelli, ds Venezia: «Siamo ancora in gioco per restare in A. Di Francesco? Resta con noi»
Ds Venezia: "A gennaio rifiutata un'offerta del Milan per Nicolussi Caviglia" - Filippo Antonelli, direttore sportivo e general manager del Venezia, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Serie B contro il Cesena, svelando un retroscena sul suo ex giocatore Hans ... Da msn.com
Offerta del Milan per Nicolussi Caviglia: il ds esce allo scoperto - Il Milan voleva ingaggiare Nicolussi Caviglia, lo ha rivelato il direttore sportivo del Venezia: ecco come sono andate le cose. milanlive.it scrive