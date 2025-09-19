Calciomercato Juventus retroscena sul bianconero | ha rifiutato tutte le offerte ed è rimasto Tudor ha giocato un ruolo fondamentale

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Juventus, il retroscena sul difensore: messo sul mercato in estate, ha rifiutato tutte le offerte per convincere il club. Il  calciomercato Juventus  regala spesso colpi a sorpresa, ma quello più inaspettato di questa stagione è arrivato senza spendere un solo euro. La storia è quella di un giocatore che solo poche settimane fa era considerato un esubero, con la valigia pronta e un futuro lontano da  Torino. Oggi, invece, è diventato un pilastro inamovibile della squadra, un titolare fisso e un idolo dei tifosi. Un’incredibile parabola che rappresenta una vittoria tanto per il giocatore quanto per la società e soprattutto per l’intuizione di  Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, retroscena sul bianconero: ha rifiutato tutte le offerte ed è rimasto, Tudor ha giocato un ruolo fondamentale

In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus

