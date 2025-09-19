Calciomercato Juve, pronta un’offerta da 15-20 milioni per quel big a gennaio: i club europei vogliono anticipare la concorrenza estiva. Il calciomercato Juve non dorme mai, e un nuovo, spinoso caso rischia di infiammare la sessione invernale. Le prestazioni eccezionali di uno dei pilastri della squadra di Igor Tudor stanno attirando le attenzioni dei top club europei, ma è una delicata situazione contrattuale a creare un vero e proprio allarme in casa bianconera. Il rischio di perdere un giocatore fondamentale a condizioni sfavorevoli è concreto. Il giocatore in questione è Dusan Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, occhi puntati su quel bianconero: può partire a gennaio di fronte a una proposta da 15-20 milioni. Di chi si tratta