Calciomercato Juve LIVE | svolta per Vlahovic retroscena sulla mancata partenza di Kelly mentre Perin…

Juventusnews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Igor Tudor. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve live svolta per vlahovic retroscena sulla mancata partenza di kelly mentre perin8230

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: svolta per Vlahovic, retroscena sulla mancata partenza di Kelly mentre Perin…

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve

Calciomercato Juve, occhi puntati su Savona. Una big inglese è intenzionata a fare sul serio per lui

Calciomercato Juve, il rinforzo arriva dalla Serie A: spunta l’idea di uno scambio

Calciomercato Juve LIVE: David sempre più vicino, l’agente di Weah esce allo scoperto sul suo assistito

Juve: svolta a destra, arriva il talento venezuelano; Openda, svolta Juve! Chiuso il colpo mercato: ecco l’arrivo a Torino, salta Kolo Muani; Svolta Juve, in arrivo tre colpi: cosa succederà nelle prossime ore.

Juventus, svolta per Nico: soldi più scambio con l’inglese - L’attaccante argentino è pronto a fare le valigie: ecco l’ultima idea Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere il ... Si legge su calciomercato.it

calciomercato juve live svoltaCalciomercato Juventus, offerta da 68 milioni: Comolli ‘incassa’ ancora - Serviva soltanto l’ultima risposta che di fatto non è tardata ad arrivare: la telenovela è già finita La partenza di Douglas Luiz – destinazione Nottingham Forest – in prestito con obbligo di riscatto ... Lo riporta juvelive.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Live Svolta