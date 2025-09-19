Calciomercato Inter LIVE | Vlahovic obiettivo a zero retroscena su Pio Esposito

Internews24.com | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live vlahovic obiettivo a zero retroscena su pio esposito

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Vlahovic obiettivo a zero, retroscena su Pio Esposito

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Le news del 17 luglio sul calciomercato: Inter, offerti 40 milioni all'Atalanta per Lookman; Allegri chiede al Milan il regalo Vlahovic; Conceicao-Juve è fatta; ufficiale Lang a Napoli; Calciomercato: tutto sulle trattative riguardo Chiesa, Lookman e Wesley. Rivivi la diretta; Calciomercato live oggi: Piccoli a Firenze, Elmas vicino al Napoli, Krstovic all'Atalanta.

calciomercato inter live vlahovicVlahovic-Juventus, sarà comunque addio. Ma l’Inter può permetterselo? I costi - Eppure, tra i protagonisti di questo inizio di stagione c’è Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo ha già segnato 4 ... Da msn.com

calciomercato inter live vlahovicVlahovic Inter, i nerazzurri potrebbero pensarci come soluzione a parametro zero? Cosa c’è di vero dopo le voci di queste ultime settimane - Ecco cosa c’è di vero dopo le ultime voci di queste settimane Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il ... Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Live Vlahovic