. Ecco chi è. Il calciomercato Inter ha da sempre dimostrato grande attenzione al mercato dei parametri zero, in particolare per rinforzare reparti chiave come la difesa, che nei prossimi anni necessiterà di un vero e proprio rinnovamento. Secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, uno dei profili più interessanti per i nerazzurri sarebbe Dayot Upamecano, difensore francese di proprietà del Bayern Monaco. Romano spiega che il club milanese conosce bene l’entourage del giocatore e lo ha sempre seguito con interesse. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, l’indiscrezione lanciata da Romano: «C’è un nome molto apprezzato, andrà in scadenza a giugno 2026!»