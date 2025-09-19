Calciomercato Inter l’indiscrezione lanciata da Romano | C’è un nome molto apprezzato andrà in scadenza a giugno 2026!
. Ecco chi è. Il calciomercato Inter ha da sempre dimostrato grande attenzione al mercato dei parametri zero, in particolare per rinforzare reparti chiave come la difesa, che nei prossimi anni necessiterà di un vero e proprio rinnovamento. Secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, uno dei profili più interessanti per i nerazzurri sarebbe Dayot Upamecano, difensore francese di proprietà del Bayern Monaco. Romano spiega che il club milanese conosce bene l’entourage del giocatore e lo ha sempre seguito con interesse. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - inter
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025
Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025
?#Calciomercato #Inter: rivelazione #PioEsposito, quanto vale ora - X Vai su X
Chivu e i problemi dell’#Inter: il pensiero del nostro Maurizio Russo durante CMIT Live, in diretta ogni lunedì sul canale YouTube di Calciomercato.it Sei d’accordo? Vai su Facebook
Calciomercato Inter News / Per la difesa piace Akçiçek, un nuovo club piomba su Taremi (26 Agosto 2025) - Per molti il calciomercato Inter è terminato ed anche il presidente Beppe Marotta ha parlato nel prepartita del match contro il Torino affermando che, a meno di clamorose sorprese, il club ha chiuso i ... Segnala ilsussidiario.net
Inter, sondaggio del Panathinaikos per Taremi. Le news di calciomercato - Sondaggio da parte del Panathinaikos, che sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione. Riporta sport.sky.it