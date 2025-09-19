Calciomercato Inter Caprile o Martinez | chi sarà l’erede di Sommer?

Il nome di Yann Sommer è stato uno dei più chiacchierati negli ultimi giorni in casa Inter. L’estremo difensore svizzero è stato protagonista in negativo nel big match perso a Torino contro la Juventus. Al portiere sono state imputate responsabilità importanti in occasione della rete di Adzic del definitivo 4-3. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Caprile o Martinez: chi sarà l’erede di Sommer?

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

È nei radar dell'#Inter #calciomercato https://bmbr.cc/z3ghrkl - X Vai su X

Chivu e i problemi dell’#Inter: il pensiero del nostro Maurizio Russo durante CMIT Live, in diretta ogni lunedì sul canale YouTube di Calciomercato.it Sei d’accordo? Vai su Facebook

Inter-Cagliari 3-1, pagelle: Arnautovic-show, male Palomino; Inter-Cagliari 3-1, pagelle e tabellino: tris per difendere la vetta in solitaria, decidono Arnautovic, Lautaro e Bisseck; Calciomercato Inter, Caprile o Martinez: chi sarà l’erede di Sommer?.

Sommer in scadenza, derby Inter-Milan per Caprile? E il Cagliari in estate ha rifiutato… - Il portiere ex Napoli sta facendo benissimo a Cagliari e i nerazzurri dovranno prendere una decisione nel corso della prossima estate ... Riporta msn.com

Addio Sommer: l’Inter ha già l’erede in Serie A - Gli errori commessi da Yann Sommer durante l’ultimo derby d’Italia tra Juventus- passioneinter.com scrive