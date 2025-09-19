Calciomercato il Napoli sul pronipote di Maradona? L' intermediario | Vuole la maglia azzurra

Napolitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si torna a parlare di un possibile interesse del Napoli per Hernan Lopez Munoz, pronipote di Diego Armando Maradona. Il fantasista argentino, con passaporto italiano, milita attualmente nell'Argentinos Juniors, ex squadra dello zio. A parlare dell'ipotesi di vedere un giorno il classe 2000 in. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calciomercato - napoli

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Calciomercato.com – Quanto ha pagato il Napoli Beukema

Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio che Conte attendeva: si chiude

Il pronipote di Maradona in Serie A: Hernan Lopez Munoz pronto a sbarcare in Italia; Munoz, l'intermediario: Il nipote di Maradona vuole il Napoli, ho parlato con Manna; Dall'Argentina: il Napoli segue il pronipote di Maradona! Giocate e tecnica da urlo | VIDEO.

calciomercato napoli pronipote maradonaMunoz, l'intermediario: "Il nipote di Maradona vuole il Napoli, ho parlato con Manna" - Il nipote del Pibe de Oro Maradona sogna di vestire la maglia azzurra del Napoli, come ha rivelato l'intermediario che lo segue, a ... Secondo msn.com

calciomercato napoli pronipote maradonaStadio Maradona, il canone che dovrà pagare il Napoli raddoppia: la cifra - Arriva in mattinata la notizia per il Napoli che per giocare al Maradona dovrà sborsare una cifra ben maggiore rispetto l'attuale ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Napoli Pronipote Maradona