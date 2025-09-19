Calciomercato | derby Milan-Inter per il portiere del futuro
. I due club pensano rispettivamente al dopo Maignan e al dopo Sommer Elia Caprile è finito nel mirino delle due big di Milano. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il giovane portiere del Cagliari è attentamente monitorato dagli scout di Milan e Inter, entrambe alla ricerca di un nuovo estremo difensore per la prossima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
