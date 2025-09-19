Calciomercatocom – Ranking UEFA corsa al quinto posto in Champions League | classifica regolamento la situazione dell’Italia

2025-09-19 07:58:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Focus sul Ranking UEFA, utile a capire quali saranno i due Paesi ad avere cinque posti nella prossima Champions League: classifica aggiornata e regolamento, tutto quello che c’è da sapere. La stagione delle coppe europee ha preso il via e con essa riparte una caccia speciale: quella al quinto posto in UEFA Champions League. Nella stagione 202324 l’Italia aveva centrato l’impresa, la vittoria dell’Atalanta in Europa League e la finale di Conference League raggiunta dalla Fiorentina e persa contro l’Olympiacos (oltre alla semifinale di Europa League della Roma e il quarto di finale tutto italiano contro il Milan) avevano permesso alla Serie A di conquistare la possibilità di portare una quinta in Champions (il Bologna). 🔗 Leggi su Justcalcio.com