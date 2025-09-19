Calciomercatocom – Guardiola | Conte bravo a difendere in dieci io non ce l’avrei fatta

2025-09-18 22:18:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: A sei punti in campionato con due sconfitte in quattro partite, il Manchester City di Guardiola non ha fallito l’appuntamento con il successo nel primo turno di Champions League. Per capire quale sia il vero City in questa stagione, però, servirà attendere la prova del tempo, considerando una gara pesantemente condizionata dall’espulsione di Di Lorenzo dopo appena venti minuti. Ciò che rimane, però, sono comunque i tre punti per un Manchester City che mantiene la porta inviolata e segna due reti che permettono al team Guardiola di partire con una differenza reti di +2, fondamentale nella nuova Champions. 🔗 Leggi su Justcalcio.com