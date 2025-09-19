Calcio serie c La Pianese perde Vigiani per lesione del crociato Amey ai Mondiali con la Nazionale Under 20

Emozioni dolceamare sul monte Amiata: la Pianese, impegnata a preparare la trasferta di domani sul campo della Vis Pesaro (ore 15 allo stadio Benelli), se da una parte festeggia la convocazione al Mondiale Under 20 di Wisdom Amey (foto), dall’altra si trova costretta a registrare gli esiti nefasti degli esami strumentali effettuati da Lorenzo Vigiani, infortunatosi durante la partita con la Torres: gli accertamenti hanno infatti evidenziato una lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro del bianconero che dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Una brutta tegola per le zebrette. La nota lieta, come detto, la chiamata in Azzurro di Amey. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie c. La Pianese perde Vigiani per lesione del crociato. Amey ai Mondiali con la Nazionale Under 20

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Figli d’arte nel calcio: la Serie A è il campionato con più talenti ereditari secondo una ricerca con ChatGPT

Calcio, un'altra conferma per il Forlì: Serie C in biancorosso anche per Nicola Mandrelli

3^ Calcio Serie D, Girone G 2025/2026 21 Settembre, ore 15:00 Is Arranas, Tertenia Costa Orientale Sarda SSD Ischia Calcio - facebook.com Vai su Facebook

Calcio serie D. Prima vittoria in campionato per il Termoli. I giallorossi battono uno a zero il San Marino a Cattolica. Decisivo il gol di Magnani al 53'. Era il recupero della prima giornata @TgrRai #IoSeguoTgr - X Vai su X

PREVENDITA PER LA SESTA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, PIANESE – AREZZO; Calcio serie C: la magia di Fabrizi regala un punto alla Pianese, con la Sambenedettese finisce 1-1; Calcio serie C. Pianese, Fabrizi: Potremo toglierci grandi soddisfazioni».

Calcio serie C. Pianese, Fabrizi: "Potremo toglierci grandi soddisfazioni» - Il punto contro la Sambenedettese di sabato scorso è stato accolto di buon grado dalla Pianese sia per il discreto valore dell’avversaria, neo promossa ma con ambizioni, sia perché allunga a due la st ... Come scrive lanazione.it

PREVENDITA PER LA SESTA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE C, PIANESE – AREZZO - Attiva da oggi, giovedì 18 settembre, la prevendita dei biglietti per la gara Pianese – Arezzo, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C ... Riporta calciotoscano.it