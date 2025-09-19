Calcio serie C il Ravenna supera 3-2 il Perugia e sale in testa alla classifica

Ilrestodelcarlino.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un Ravenna che non finisce mai quello che ha sconfitto il Perugia 3-2 in rimonta da 0-2 e che ha raggiunto l’Arezzo in testa alla classifica del girone B di serie C. Dopo aver accorciato le distanze sul finire del primo tempo, nella ripresa è arrivata la metamorfosi grazie all’apporto di un super Donati. Il Ravenna tornerà in campo martedì sera, alle 20.45, a Carpi. Il tabellino RAVENNA FC - PERUGIA 3-2 MARCATORI: 6’ Kanoute, 40’ Matos, 43’ Spini, 61’ Donati, 63’ Tenkorang RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Donati, Solini, Esposito (78’ Bianconi); Da Pozzo, Tenkorang, Di Marco (30’ Zagre), Lonardi, Rrapaj(78’ Rossetti), Spini (89’ Okaka), Motti (78’ Scaringi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Figli d’arte nel calcio: la Serie A è il campionato con più talenti ereditari secondo una ricerca con ChatGPT

Calcio, un'altra conferma per il Forlì: Serie C in biancorosso anche per Nicola Mandrelli

Ricordi Giulio Donati? Gol fantastico in Ravenna-Perugia. VIDEO; Calcio serie C, il Perugia si suicida a Ravenna nell'anticipo: da 0-2 a 3-2. Ora Cangelosi rischia davvero; Il Perugia dura un tempo, il Ravenna sotto 0-2 rimonta e vince 3 a 2.

calcio serie c ravennaCalcio serie C, Ravenna - Perugia: la diretta della partita - I giallorossi vanno sotto di due gol ma trovano la rimonta (e il primato in classifica complice il ko interno dell'Arezzo) avendo più birra in corpo. perugiatoday.it scrive

calcio serie c ravennaDiretta Ravenna Perugia/ Streaming video tv: romagnoli in alta classifica! (Serie C, oggi 19 settembre 2025) - Diretta Ravenna Perugia streaming video tv: è già crisi per il Grifone senza vittorie, i romagnoli invece sono secondi in classifica nel girone B. Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie C Ravenna