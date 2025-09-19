Calcio serie C il Ravenna supera 3-2 il Perugia e sale in testa alla classifica
È un Ravenna che non finisce mai quello che ha sconfitto il Perugia 3-2 in rimonta da 0-2 e che ha raggiunto l’Arezzo in testa alla classifica del girone B di serie C. Dopo aver accorciato le distanze sul finire del primo tempo, nella ripresa è arrivata la metamorfosi grazie all’apporto di un super Donati. Il Ravenna tornerà in campo martedì sera, alle 20.45, a Carpi. Il tabellino RAVENNA FC - PERUGIA 3-2 MARCATORI: 6’ Kanoute, 40’ Matos, 43’ Spini, 61’ Donati, 63’ Tenkorang RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Donati, Solini, Esposito (78’ Bianconi); Da Pozzo, Tenkorang, Di Marco (30’ Zagre), Lonardi, Rrapaj(78’ Rossetti), Spini (89’ Okaka), Motti (78’ Scaringi). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
