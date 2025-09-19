Calcio | Serie A Lecce-Cagliari 1-2

Torino, 19 set. (LaPresse) – Successo esterno e in rimonta del Cagliari che passa a Lecce e si aggiudica l’anticipo della quarta giornata di Serie A. Al Via del Mare i sardi di Pisacane si impongono 2-1 nel segno di Belotti. I salentini passano in vantaggio con il colpo di testa vincente di Tiago Gabriel al 5?. L’ex attaccante del Toro pareggia al 33? su invito di Palestra e nella ripresa, su rigore, firma il sorpasso degli ospiti (71?). Seconda vittoria di fila per il Cagliari che sale a 7 punti in classifica, terzo ko consecutivo per il Lecce che resta a quota 1. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: Serie A, Lecce-Cagliari 1-2

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Figli d’arte nel calcio: la Serie A è il campionato con più talenti ereditari secondo una ricerca con ChatGPT

Calcio, un'altra conferma per il Forlì: Serie C in biancorosso anche per Nicola Mandrelli

La Lega Calcio Serie A sostiene la Commissione Difesa Vista ETS, al centro di una campagna di sensibilizzazione, sottolineando quanto la cura della vista sia importante non solo per il benessere individuale, ma anche per le performance atletiche di alto livel - X Vai su X

3^ Calcio Serie D, Girone G 2025/2026 21 Settembre, ore 15:00 Is Arranas, Tertenia Costa Orientale Sarda SSD Ischia Calcio Vai su Facebook

Lecce Cagliari, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Serie A, Lecce-Cagliari 1-2. Decide una doppietta di Belotti; Lecce-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Lecce-Cagliari 1-2: gol e highlights - Vittoria per il Cagliari di Pisacane che batte, nell'anticipo della 4^ giornata di Serie A, 2- sport.sky.it scrive

Lecce-Cagliari, Belotti decisivo: «Qui sono libero di esprimermi, era quello che volevo» - Una doppietta per regalare il terzo posto al Cagliari (in attesa delle altre partite) e festeggiare al meglio la 350ª in Serie A. Lo riporta unionesarda.it