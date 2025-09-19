Calcio | Serie A Lecce-Cagliari 1-2

Lapresse.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 19 set. (LaPresse) – Successo esterno e in rimonta del Cagliari che passa a Lecce e si aggiudica l’anticipo della quarta giornata di Serie A. Al Via del Mare i sardi di Pisacane si impongono 2-1 nel segno di Belotti. I salentini passano in vantaggio con il colpo di testa vincente di Tiago Gabriel al 5?. L’ex attaccante del Toro pareggia al 33? su invito di Palestra e nella ripresa, su rigore, firma il sorpasso degli ospiti (71?). Seconda vittoria di fila per il Cagliari che sale a 7 punti in classifica, terzo ko consecutivo per il Lecce che resta a quota 1. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

calcio serie a lecce cagliari 1 2

© Lapresse.it - Calcio: Serie A, Lecce-Cagliari 1-2

In questa notizia si parla di: calcio - serie

Calcio serie C, Borras rassicura i tifosi del Grifo: "State sereni, saremo competitivi"

Figli d’arte nel calcio: la Serie A è il campionato con più talenti ereditari secondo una ricerca con ChatGPT

Calcio, un'altra conferma per il Forlì: Serie C in biancorosso anche per Nicola Mandrelli

Lecce Cagliari, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Serie A, Lecce-Cagliari 1-2. Decide una doppietta di Belotti; Lecce-Cagliari dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Lecce-Cagliari 1-2: gol e highlights - Vittoria per il Cagliari di Pisacane che batte, nell'anticipo della 4^ giornata di Serie A, 2- sport.sky.it scrive

calcio serie lecce cagliariLecce-Cagliari, Belotti decisivo: «Qui sono libero di esprimermi, era quello che volevo» - Una doppietta per regalare il terzo posto al Cagliari (in attesa delle altre partite) e festeggiare al meglio la 350ª in Serie A. Lo riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Calcio Serie Lecce Cagliari