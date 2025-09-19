Calcio il Ravenna stende il Perugia in rimonta | i giallorossi raggiungono la testa della classifica
Serata dalle grandi emozioni al Benelli, dove il Ravenna batte 3-2 il Perugia dopo essere andato sotto di due reti. I giallorossi, trainati da Spini, Donati e Tenkorang, raggiungono quota 12 punti in classifica agganciando l'Arezzo in vetta, sconfitto di misura in casa dal Guidonia. Martedì alle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Spettacolo nella bolgia del Benelli: il Ravenna vince in rimonta contro il Perugia (3-2) ed è primo in classifica - 2): Anacoura; Donati, Esposito (dal 34' st Bianconi), Solini; Da Pozo, Tenkorang, Lonardi, Di Marco (dal 30' pt Zagre), ... Da ravennaedintorni.it
Calcio: Ravenna FC da sogno, rimonta il Perugia 3-2 e vola in vetta alla classifica - 2) e conquista la vetta della classifica, in coabitazione con l’Arezzo, fermato in casa dal Guidonia. Scrive ravennawebtv.it