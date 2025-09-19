Calcio il Cagliari espugna il ‘Via del Mare’ in rimonta nell’anticipo ed inguaia il Lecce

Il Lecce non si sblocca neanche nello scontro diretto salvezza casalingo contro il Cagliari ed incassa la terza sconfitta consecutiva nell’anticipo che ha aperto il programma della quarta giornata della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. I salentini restano dunque in fondo alla classifica con un solo punto in quattro partite (0-0 a Genova nel primo turno), mentre i sardi festeggiano il secondo successo di fila ed il terzo posto provvisorio in campionato a quota 7 punti (con un match in più delle altre) grazie alla doppietta del neoacquisto Andrea Belotti. Avvio perfetto per il Lecce, che sblocca la partita dopo 5 minuti con il primo gol in Italia di Tiago Gabriel su assist di Sottil. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, il Cagliari espugna il ‘Via del Mare’ in rimonta nell’anticipo ed inguaia il Lecce

In questa notizia si parla di: calcio - cagliari

LIVE Primavera 1, Napoli-Cagliari: calcio d’inizio alle ore 11, le formazioni

Napoli-Cagliari, dopo il calcio d'inizio chiude la Tangenziale di Fuorigrotta

Calcio Napoli, Conte: “La Champions è il massimo per un club. Ma ora pensiamo solo al Cagliari”

Cagliari Calcio Vai su Facebook

Il Cagliari Calcio partecipa al cordoglio per la scomparsa di Franco Ligas, storica voce del giornalismo sportivo. Nella sua lunga carriera ha saputo raccontare lo sport con uno stile unico, occupandosi anche del Cagliari, sempre legato alla squadra della sua T - X Vai su X

Calcio, il Cagliari espugna il ‘Via del Mare’ in rimonta nell’anticipo ed inguaia il Lecce - Il Lecce non si sblocca neanche nello scontro diretto salvezza casalingo contro il Cagliari ed incassa la terza sconfitta consecutiva nell’anticipo che ha aperto il programma della quarta giornata ... Come scrive oasport.it

Calcio: ds Cagliari, 'Belotti voleva stare con noi' - E per venire a Cagliari ha perso dei soldi: era assolutamente convinto di questa soluzione come rivalsa. Si legge su ansa.it