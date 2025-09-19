Calcio Estero live Sky e NOW 19 - 21 Settembre 2025 - Premier League Ligue 1 Bundesliga

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 19 a domenica 21 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (19 - 21 Settembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

In questa notizia si parla di: calcio - estero

