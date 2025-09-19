Calcio ecco la prima vittoria del Rimini | la rete di Longobardi stende il Forlì

Riminitoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima vittoria stagionale del Rimini arriva nel derby contro il Forlì. Al Romeo Neri la rete di Longobardi nel primo tempo stende i Galletti, i biancorossi riescono a portarsi - anche per merito delle parate di Vitali - a -7 in classifica, dopo un pareggio e tre sconfitte nelle precedenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: calcio - prima

Cina, prima partita di calcio tra robot umanoidi: spettacolo unico e qualche ‘inconveniente’

Cina, prima partita di calcio 3vs3 tra robot umanoidi a Pechino, un “giocatore” cade e viene portato via in barella - VIDEO

Inizia l’Europeo di calcio Femminile: le gare della prima giornata

Calcio, ecco la prima vittoria del Rimini: la rete di Longobardi stende il Forlì; Rimini-Ternana 1-4: prima vittoria per le Fere; Ternana: a Rimini la prima vittoria in campionato. Le Fere passano per 4-1.

Il Rimini cerca a Pontedera la prima vittoria in campionato, D'Alesio: "Mi fido di questa squadra" - Sia i toscani che i romagnoli hanno trovato un solo punto nelle prime tre giornate di campionato, ma i biancorossi sono a - Segnala riminitoday.it

calcio prima vittoria riminiPontedera-Rimini 2-1: Ladinetti e Vitali firmano il primo successos - Rimini di Sabato 13 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino in tempo reale. calciomagazine.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Calcio Prima Vittoria Rimini