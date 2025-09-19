Calcio a 5

Dopo il successo del Memorial Nino Pizza, ecco che l’Italservice Pesaro 2.0 che quest’anno ha scelto di giocare in serie B sabato si appresta ad affrontare il primo impegno stagionale. Al PalaMegabox domani alle 14,30 i biancorossi ospiteranno la Buldog Lucrezia per la Coppa Divisione. Un debutto che si apre subito con un derby. I pesaresi sono nel girone 25 della Coppa Divisione, una competizione che vede di fronte le formazioni che sono iscritte a campionati nazionali, quindi dalla serie A, passando appunto per la serie B e alla serie A2 Elite e A2. Per la Buldog quella di sabato è la seconda partita di Coppa Divisone, dato che Pesaro nel turno precedente ha riposato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

