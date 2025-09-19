Calcio a 5 | Italia fatto il primo passo Ora però viene il difficile contro il Kazakistan
Missione compiuta, in un certo senso. L’Italia del calcio a 5, che si sta giocando la qualificazione agli Europei 2026 contro il Kazakistan, esce da Fasano come voleva: almeno con un minimo vantaggio da cercare di far fruttare in vista del ritorno di martedì prossimo, 23 settembre ad Astana. Il 2-1, maturato in favore degli uomini di Samperi, è alla fine meritato: arrivato al termine di una partita difficilmente leggibile nella prima parte e molto altalenante nella ripresa, probabilmente anche per la tanta tensione in campo, vista la posta in palio. Per quanto si è visto nel palazzetto pugliese, il dubbio resta solo su una cosa: quanto gli azzurri sapranno reggere ad Astana, se messi ancor di più sotto pressione rispetto a stasera? Questo è il vero quesito da porsi, perché Musumeci e compagni dal punto di vista dell’organizzazione, delle idee e della verve non sono di fatto mai mancati, con le tanto attese giocate di Motta e Merlim che sono arrivate e i guizzi di Pulvirenti e De Oliveira (lui su tutti e due i lati del campo) a tradurre il gol le ottime azioni italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: calcio - italia
LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120?
Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale
Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra
All eyes on the cup Astrea Calcio Coppa Italia Eccellenza La Borghesiana Ore 15:30 Mercoledì 17 settembre #ierioggidomani #ierioggidomanilodigiani #coppaitalia #eccellenza Vai su Facebook
Calcio, Italia-Estonia 5-0. La rete di Kean che sblocca il risultato. Video - X Vai su X
Calcio a 5: Italia, fatto il primo passo. Ora però viene il difficile contro il Kazakistan; LIVE Italia-Kazakistan 2-1, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5 in DIRETTA: gli azzurri si giocheranno tutto nel ritorno; Calcio 5 Serie A. Sala Consilina, presentata la prima squadra.
Calcio a 5: l’Italia la spunta 2-1 a Fasano col Kazakistan. Si decide tutto al ritorno - L'Italia del calcio a 5 ha compiuto il primo necessario passo per staccare il pass verso gli Europei 2026 di futsal. Lo riporta oasport.it
Calcio a 5, missione durissima per l’Italia: c’è il Kazakistan nel playoff di qualificazione agli Europei 2026 - Gli Europei 2026 sono vicini eppure così lontani per l'Italia del calcio a 5, che per arrivare a parteciparvi dovrà passare da uno "scoglio" - Da oasport.it