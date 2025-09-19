Missione compiuta, in un certo senso. L’Italia del calcio a 5, che si sta giocando la qualificazione agli Europei 2026 contro il Kazakistan, esce da Fasano come voleva: almeno con un minimo vantaggio da cercare di far fruttare in vista del ritorno di martedì prossimo, 23 settembre ad Astana. Il 2-1, maturato in favore degli uomini di Samperi, è alla fine meritato: arrivato al termine di una partita difficilmente leggibile nella prima parte e molto altalenante nella ripresa, probabilmente anche per la tanta tensione in campo, vista la posta in palio. Per quanto si è visto nel palazzetto pugliese, il dubbio resta solo su una cosa: quanto gli azzurri sapranno reggere ad Astana, se messi ancor di più sotto pressione rispetto a stasera? Questo è il vero quesito da porsi, perché Musumeci e compagni dal punto di vista dell’organizzazione, delle idee e della verve non sono di fatto mai mancati, con le tanto attese giocate di Motta e Merlim che sono arrivate e i guizzi di Pulvirenti e De Oliveira (lui su tutti e due i lati del campo) a tradurre il gol le ottime azioni italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5: Italia, fatto il primo passo. Ora però viene il difficile contro il Kazakistan