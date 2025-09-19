Calabria Cultura Pass | un viaggio unico nel cuore della storia calabrese

Calabria Cultura Pass: il biglietto integrato per scoprire musei e parchi archeologici della regione. Scoprire la Calabria non è mai stato così semplice, conveniente e affascinante. Con il lancio del Calabria Cultura Pass, la regione apre le porte a un’esperienza culturale senza precedenti: un solo biglietto, valido sei mesi, per esplorare nove itinerari che attraversano musei, parchi archeologici e luoghi simbolo della storia millenaria calabrese. Promosso dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) in collaborazione con la Direzione regionale Musei Calabria e con il patrocinio del Ministero della Cultura, il Calabria Cultura Pass è molto più di un titolo d’ingresso: è un invito a vivere la Calabria in modo libero, inclusivo e sostenibile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

