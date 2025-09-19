Calabria con i miei occhi | spiritualità e cultura in mostra al Museo archeologico

Reggiotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà dal 16 al 28 settembre  presso la Piazza Paolo Orsi,sita all’interno del Museo, la mostra  fotografica Calabria con i miei occhi. Spiritualità e cultura organizzata dal  Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e dall’Associazione Jole Santelli.L’esposizione, ispirata all’omonimo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Al MArRC in esposizione "Calabria con i miei occhi. Spiritualità e cultura"

