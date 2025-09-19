Caivano minaccia la madre con una mazza da baseball | arrestato 25enne del Parco Verde

I carabinieri della sezione radiomobile di Caivano hanno arrestato un 25enne residente nel Parco Verde con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato nel cuore del rione, nell'isolato A55.

Caivano, minaccia di morte moglie e suocero durante comunione della figlia: arrestato

“Giuro che ti do fuoco”, minaccia di morte la moglie alla prima comunione della figlia: marito arrestato a Caivano

Caivano: Minaccia di morte la moglie durante la cerimonia della prima comunione della loro figlia

I carabinieri hanno arrestato a Caivano un quarantenne ubriaco, con precedenti per maltrattamenti, dopo aver minacciato di morte la moglie durante la prima comunione della loro figlia.

«Ti do fuoco»: minaccia la moglie e il suocero durante la comunione della figlia a #caivano - X Vai su X

