Caivano minaccia la madre con una mazza da baseball | 25enne arrestato dai Carabinieri
Caivano, 25enne arrestato dopo aver minacciato la madre con una mazza da baseball. Momenti di tensione al Parco Verde di Caivano, dove i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 25enne già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, fermato nell’isolato A55, impugnava una mazza da baseball e minacciava di colpire la madre. Allertati dai vicini, i militari sono intervenuti rapidamente, ma neppure la loro presenza ha fermato l’uomo, che ha continuato a insultare e minacciare la donna. I Carabinieri lo hanno disarmato e arrestato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. Il 25enne è stato trasferito in carcere, in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
I carabinieri hanno arrestato a Caivano un quarantenne ubriaco, con precedenti per maltrattamenti, dopo aver minacciato di morte la moglie durante la prima comunione della loro figlia.
