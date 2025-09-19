Caivano arrestato un 46enne per spaccio di droga

Caivano, arrestato 46enne per spaccio di droga: sequestrati cocaina e denaro. La Polizia di Stato ha arrestato a Caivano un uomo di 46 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il traffico di droga e la detenzione illegale di armi. Nel pomeriggio del 17 settembre, gli agenti del Commissariato di Afragola hanno notato un’auto che procedeva lentamente in via Scotta, destando sospetti. Dopo pochi minuti, il conducente è stato raggiunto da un altro veicolo e ha ceduto qualcosa al passeggero in cambio di denaro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it