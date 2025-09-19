Cagni sull’Italia | Gattuso ha portato grinta ma il problema è nella rosa Non c’è qualità avremmo bisogno di un Yildiz

Le parole di Gigi Cagni, ex allenatore, sul nuovo ciclo dell’Italia di Gennaro Gattuso verso il Mondiale del 2026. Tutti i dettagli. In un’intervista rilasciata a Sampdoria News 24, Gigi Cagni – ex allenatore ed esperto osservatore del calcio italiano – ha analizzato con lucidità e senza filtri la situazione della Nazionale italiana sotto la guida di Gennaro Gattuso. L’attuale commissario tecnico, subentrato in un momento delicato, ha restituito agli Azzurri un’identità combattiva, centrando due vittorie convincenti contro Estonia e Israele, valide per il cammino verso la qualificazione ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cagni sull’Italia: «Gattuso ha portato grinta, ma il problema è nella rosa. Non c’è qualità, avremmo bisogno di un Yildiz»

