Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Autotrasporto, Cna Fita: “Troppi cantieri aperti in contemporanea, a rischio il servizio” lopinionista.it
Fedez, arrivano le scuse a Sinner: ecco le sue parole video.gazzetta.it
Vlahovic Juve, Longari analizza la situazione dell’attaccante serbo: «È legato da un contratto quasi ... juventusnews24.com
Dominique Cabrera, il respiro delle periferie al cinema ilmanifesto.it
Fuso Festival, Lisbona travelling ilmanifesto.it
Disney affronta la crisi dopo le polemiche per la cancellazione di Jimmy Kimmel jumptheshark.it
Juve a Verona senza Bremer, ma torna Conceiçao. E Tudor non toglie Vlahovic
Riecco il portoghese vicino a Yildiz, mentre al posto del brasiliano c'è Gatti nella difesa con Kalu... ► gazzetta.it
Bacoli, autobomba contro un maggiore della Guardia di Finanza: condannata l’ex moglie a 10 anni
Viviana Pagliarone e i complici condannati dal Gip del Tribunale di Napoli Un attentato che pote... ► notizieaudaci.it
Arrestato un ragazzo di 20 anni pescarese per gli spari in via Cetteo Ciglia, nell'auto anche la cocaina
È stato individuato e arrestato dalla polizia il presunto autore dei colpi di pistola in via Cette... ► ilpescara.it
Hamilton e Leclerc volano, risveglio Ferrari: "Pronti a lottare, la direzione è giusta"
I piloti della rossa a Baku davanti a tutti nelle FP2. Vasseur predica calma: "Restiamo concentrati"... ► gazzetta.it
Palermo Bari 2 0, le pagelle: guizzo provvidenziale di Le Douaron, Segre è un moto perpetuo
Un successo di straordinaria importanza, per il morale e la classifica: il Palermo di Pippo Inzagh... ► palermotoday.it
Arezzo ko in casa 0 1: che sgambetto dal Guidonia. Le vittorie di seguito si fermano a 4
Arezzo, 19 settembre 2025 - L’Arezzo stecca l’appuntamento con la quinta vittoria di fila e con il ... ► sport.quotidiano.net
Materazzi speranzoso: «Voglio che l’Inter sia la migliore! Su Calhanoglu e Yildiz…»
di RedazioneMaterazzi speranzoso: «Voglio che l’Inter sia la migliore! Su Calhanoglu e Yildiz…». Le ... ► internews24.com
Replica La Promessa in streaming puntata 19 settembre 2025 | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 19 settembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Ecco il Vi... ► superguidatv.it
Avatar mostra battaglia dei commercianti del vento con prime immagini di ash
Il mondo di Pandora si prepara a un nuovo capitolo con l’uscita di Avatar: Fire and Ash, il sequel ... ► jumptheshark.it
Juve, l’annuncio sul futuro in attacco: “Accordo praticamente fatto” | ESCLUSIVO
La Juventus ha iniziato la stagione nel segno di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, ma il loro futuro p... ► calciomercato.it
L’Al Hilal di Inzaghi fa una figuraccia, subisce una rimonta eclatante: da 3 0 a 3 3 in 13 minuti
Si accende la polemica per la squadra di Inzaghi che all'87' vinceva per 3-1 contro l'Al Ahli in ca... ► fanpage.it
Juventus, parla l’agente di un grande rimpianto: “Lo volevano già due anni fa”
La rivelazione dell’agente del più grande rimpianto della Juventus degli ultimi anni: “C’era un big... ► rompipallone.it
Serie C | Carpi, cercasi riscatto nella tana della Samb
Come recita il celebre detto coniato da Velasco: "Chi vince esulta, chi perde spiega". Ed impara d... ► modenatoday.it
Guidonia espugna Arezzo: Mazzi decisivo, amaranto in affanno
L’Arezzo viene raggiunto in classifica dal Ravenna, battuto in casa da un Guidonia solido e da un M... ► lortica.it
Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile. Giorgetti: «Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada»
Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB. L'outlook è stabile. È quanto si legge in una nota. ... ► ilmessaggero.it
Lecce Cagliari 1 2, rimonta sarda firmata da Belotti
Lecce, 19 settembre 2025 - Il doppio canto del Gallo nella notte del Via del Mare. Il Cagliari trov... ► sport.quotidiano.net
F1, Andrea Stella: “Non cambieremo la nostra gestione dei piloti dopo il titolo costruttori”
La McLaren si appresta a festeggiare il primo grande obiettivo della stagione, conquistando probabi... ► oasport.it
“Lei è un cretino”. Stefano De Martino, succede tutto in diretta: pubblico di Affari Tuoi a bocca aperta!
La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è ormai il talk televisivo più acceso del momento... ► thesocialpost.it
“Parole gravi e pericolose”. Elly Schlein parla e il governo esplode di rabbia: il caso
La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è tornata ad attaccare frontalmente il governo... ► thesocialpost.it
Ultimatum scaduto: Israele svuota Gaza City quartiere per quartiere
Raccontare una pulizia etnica dall’altra sponda del mare è uno sforzo di empatia che non riesce ad ... ► ilmanifesto.it
Flashback sospesi e astronauti, se lo spazio interstellare soffoca La Bohéme
Per un curioso paradosso un adolescente che sia andato qualche volta all’opera a Parigi in anni rec... ► ilmanifesto.it
Ora la maggioranza teme il referendum
Al ministero della Giustizia circola un crescente nervosismo. A palazzo Chigi pure. Le rilevazioni,... ► ilmanifesto.it
Luisa Muraro, nel passaggio della differenza
«Il femminismo era una correzione di un esserci facendo carte false: è stato un esserci in prima pe... ► ilmanifesto.it
Loreto, uomo trovato senza vita in un garage non suo. Ancora senza identificazione, seguita la pista dell’omicidio
Sembra un vero e proprio giallo quello che è successo a Loreto (Ancona) dove un uomo, ancora senza... ► open.online
Alzheimer, una rete di memoria condivisa al Centro Caritas di Avellino
Oggi, al Centro Diurno per Anziani della Caritas di Avellino, si è svolto un incontro dedicato all... ► avellinotoday.it
Casa a Prima Vista, l’appartamento scelto da Michela è ancora in vendita e costa meno: neanche lei avrebbe comprato
L'appartamento scelto da Michela a Casa a Prima Vista, nella puntata del 19 settembre, è ancora in ... ► fanpage.it
Tragicommedie di confine per una cultura di convivenza
Nasce da Mittelfest, il festival internazionale che da diversi anni convoca in Friuli, a Cividale, ... ► ilmanifesto.it
Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+, outlook stabile
Fitch alza il rating dell'Italia a BBB+ da BBB. L'outlook è stabile. È quanto si legge in una nota. ... ► ilmessaggero.it
Dramma sfiorato nel salernitano: spara alla madre mentre pulisce la pistola d'ordinanza
Momenti di tensione, questa sera, in via Roma a Sarno, dove in un negozio - secondo una prima rico... ► salernotoday.it
Tulsa king modifica i piani di pensionamento di sylvester stallone
Il successo di Tulsa King ha segnato un importante punto di svolta nella carriera di Sylvester Stal... ► jumptheshark.it
Giudice respinge causa di Trump al NYT
23.00 Un giudice federale della Florida ha respinto la causa da 15 miliardi di dollari di Donald Tr... ► televideo.rai.it
ZTL, i trucchi più assurdi per entrare nel centro storico senza pagare: pazzesco
Alcuni automobilisti hanno escogitato trucchi davvero bizzarri per sfuggire alle telecamere delle z... ► temporeale.info
Calcio: Serie A, Lecce Cagliari 1 2
Torino, 19 set. (LaPresse) – Successo esterno e in rimonta del Cagliari che passa a Lecce e si aggi... ► lapresse.it
Fedez si scusa con Sinner: "Volevo descrivere un paradosso ma mi è riuscito malissimo"
Il rapper interviene durante un concerto al Forum di Assago dopo aver definito il tennista un "puros... ► gazzetta.it
«Blocchiamo tutto»: lunedì si fermano i sindacati di base
Dalle fabbriche alla logistica, dai trasporti alla scuola, al terzo settore, ai precari dello spett... ► ilmanifesto.it
Ex Milan, da compagni ad avversari: l’incontro tra Theo Hernandez e Kessie
I due ex giocatori del Milan, Theo Hernandez e Kessie, si sono incontrati al termine di Al Ahli-Al H... ► pianetamilan.it
Josep Martinez Inter, col Sassuolo scocca la sua ora da titolare? Ecco come Chivu intende gestire l’alternanza tra lui e Sommer
di RedazioneJosep Martinez Inter, col Sassuolo scocca la sua ora da titolare? Ecco come Chivu intend... ► internews24.com
Mercato Juve, altra prestazione super di Palestra con il Cagliari: i numeri della partita del terzino seguito dai bianconeri
di Redazione JuventusNews24Mercato Juve, altra prestazione super di Palestra con il Cagliari: tutti ... ► juventusnews24.com
Fedez si è pentito. Chiede scusa a Sinner: «Quello che volevo fare mi è riuscito malissimo» – Il video
«Io avevo scritto due righe per chiarire la situazione, poi ho pensato che la cosa più giusta, anc... ► open.online
Calcio, il Ravenna stende il Perugia in rimonta: i giallorossi raggiungono la testa della classifica
Serata dalle grandi emozioni al Benelli, dove il Ravenna batte 3-2 il Perugia dopo essere andato s... ► ravennatoday.it
“Ormai è tardi, le sue scuse…”. Filippo Turetta, la rivelazione del padre di Giulia Cecchetin
«Credo nella giustizia riparativa, ma nel mio caso specifico penso sia troppo tardi per chiederla».... ► thesocialpost.it
Calcio, il Cagliari espugna il ‘Via del Mare’ in rimonta nell’anticipo ed inguaia il Lecce
Il Lecce non si sblocca neanche nello scontro diretto salvezza casalingo contro il Cagliari ed inca... ► oasport.it
De Paola senza mezzi termini: «Vlahovic ne deve mangiare di minestra, un campione deve essere continuo negli anni. Questa è una Juve impazzita…»
di Redazione JuventusNews24De Paola ci va giù pesante: tutte le dichiarazioni sul momento della Juve... ► juventusnews24.com
Lecce, panchina bollente per Di Francesco: cinque allenatori in cerca di salvezza
Eusebio Di Francesco già sotto osservazione dopo il pessimo avvio stagionale con il Lecce: ecco cin... ► calciomercato.it
La scalinata del Passetto prende luce, una folla a bocca aperta
Ancona, 19 settembre 2025 – Una luce calda e avvolgente, ma tutt’altro che invasiva. “iGuzzini” reg... ► ilrestodelcarlino.it
Fitch rialza il rating dell’Italia a BBB+. Giorgetti: “Siamo su strada giusta”
(Adnkronos) – Come atteso dai mercati, arriva dall'agenzia Fitch la 'promozione' per il rating dell... ► webmagazine24.it
Prime Video, le uscite di settembre 2025: Gen V
Prime Video. Ecco la nostra lista delle migliori uscite, tra serie tv e film, del canale di streamin... ► 2anews.it
Serie A, Lecce Cagliari 1 2: doppietta decisiva di Belotti
Vittoria in trasferta per il Cagliari, che espugna lo stadio Via del Mare di Lecce battendo i padro... ► lapresse.it
Terribile doppio incidente nello svincolo della tangenziale tra Torino e Collegno: scontro tra auto, poi donna morta investita
Un terribile incidente è avvenuto nella serata di oggi, venerdì 19 settembre 2025, all'interno del... ► torinotoday.it
Antifa, dalla Germania degli anni Trenta alla galassia delle sottoculture
Cosa sono questi «antifa», che Donald Trump vorrebbe dichiarare organizzazione terroristica? L’etic... ► ilmanifesto.it
Predator: il film più acclamato della saga
Il franchise di Predator possiede una delle storie più articolate e affascinanti tra le serie cinem... ► jumptheshark.it
Pontedera, lezione pesantissima: ko 0 4 in casa contro il Campobasso
Pontedera, 19 settembre 2025 – Pesante tonfo casalingo per il Pontedera, battuto 4-0 in casa dal Ca... ► sport.quotidiano.net
Lecce Cagliari, le dichiarazioni di Pisacane nel post partita
Le dichiarazioni di Pisacane dopo quella che è stata la partita di Serie A Lecce Cagliari Ai microf... ► calcionews24.com
Incidente nel Vallo di Diano, auto si schianta contro un cinghiale
Paura, questa sera, lungo la Fondo Val d'Agri ad Atena Lucana, dove un cinghiale è stato travolto ... ► salernotoday.it
Il trono del gusto: scopri il docu reality sullo street food dal 20 settembre
Una nuova produzione televisiva dedicata alla valorizzazione del patrimonio culinario e culturale i... ► jumptheshark.it
Sacconago, nuovi scambi per la linea Busto Malpensa: cantieri notturni al via
Entro l’alba di martedì 5 dicembre l’impianto ferroviario di Sacconago, nel Varesotto, sarà complet... ► sbircialanotizia.it
Caccia russi su Estonia, Trump: “Non mi piace, può essere grosso guaio”
(Adnkronos) – "Potrebbe essere un grosso guaio". Donald Trump non nasconde la sua preoccupazione pe... ► webmagazine24.it
Disney affronta la crisi dopo le polemiche per la cancellazione di Jimmy Kimmel
Le recenti decisioni prese da Disney in risposta alle controversie legate a Jimmy Kimmel Live! hann... ► jumptheshark.it
Grandi battaglie di demon slayer che hanno deluso i fan
Il franchise di Demon Slayer si distingue per le sue intense battaglie e trame coinvolgenti, tra cu... ► jumptheshark.it
Derby amaro, prestazione irriconoscibile: il Forlì crolla a Rimini
Seconda sconfitta consecutiva per il Forlì che dopo Gubbio cede anche nel derby di Rimini per 1 a ... ► forlitoday.it
Furlani torna in Italia: "Record del mondo? In un futuro..."
Mattia Furlani sbarca a Fiumicino dopo la vittoria della medaglia d'oro nel salto in lungo ai Mondia... ► video.gazzetta.it
Il Chelsea lo pagò 100 milioni di euro, ora Mudryk passa all’atletica e vuole andare alle Olimpiadi
Mudryk era considerato una delle grandi promesse del calcio europeo e la scorsa primavera era risul... ► fanpage.it