Cagliari corsaro a Lecce decide tutto una doppietta di Belotti
Lecce-Cagliari 1-2 RETI: 5' pt Tiago Gabriel, 33' pt e 26' st Belotti. LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Kouassi 5.5, Tiago Gabriel 5, Gaspar 6, Gallo 5 (dal 1' st Ndaba 6); Coulibaly 6.5, Ramadani 5.5 (dal 28' st Camarda 6), Sala 5.5 (dal 1' st Kaba 6); Pierotti 6.5 (dal 35' st N'Dri sv), Stulic 5, Sottil 6.5 (dal 16' st Tete Morente 5). In panchina: Fruchtl, Samooja, Siebert, Berisha, Perez, Helgason,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: cagliari - corsaro
Cagliari corsaro a Lecce, Belotti torna al gol con una doppietta
Il #Cagliari non bleffa e fa poker! Tre punti importanti per i rossoblù che in un sol colpo lasciano l’incomoda posizione di terz’ultima in classifica risalendo in una più rassicurante 14ma posizione. Ma la zona retrocessione dista solo due punti e non ci si può cull Vai su Facebook
Il Milan di Allegri parte con una sconfitta: domina Arsenal, decide un gol di Saka; Champions League: il PSG vince la semifinale di andata in casa dell'Arsenal, decide Dembele; Latest.
Cagliari "corsaro" a Lecce, decide tutto una doppietta di Belotti - 5, Tiago Gabriel 5, Gaspar 6, Gallo 5 (dal 1' st Ndaba 6); Coulibaly 6. Segnala msn.com
Cagliari corsaro a Lecce, Belotti torna al gol con una doppietta - LECCE (ITALPRESS) – Cagliari corsaro al Via del Mare nell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2025/2026. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it