Cagliari corsaro a Lecce decide tutto una doppietta di Belotti

Feedpress.me | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce-Cagliari 1-2 RETI: 5' pt Tiago Gabriel, 33' pt e 26' st Belotti. LECCE (4-3-3): Falcone 6.5; Kouassi 5.5, Tiago Gabriel 5, Gaspar 6, Gallo 5 (dal 1' st Ndaba 6); Coulibaly 6.5, Ramadani 5.5 (dal 28' st Camarda 6), Sala 5.5 (dal 1' st Kaba 6); Pierotti 6.5 (dal 35' st N'Dri sv), Stulic 5, Sottil 6.5 (dal 16' st Tete Morente 5). In panchina: Fruchtl, Samooja, Siebert, Berisha, Perez, Helgason,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

cagliari corsaro a lecce decide tutto una doppietta di belotti

© Feedpress.me - Cagliari "corsaro" a Lecce, decide tutto una doppietta di Belotti

In questa notizia si parla di: cagliari - corsaro

Cagliari corsaro a Lecce, Belotti torna al gol con una doppietta

Il Milan di Allegri parte con una sconfitta: domina Arsenal, decide un gol di Saka; Champions League: il PSG vince la semifinale di andata in casa dell'Arsenal, decide Dembele; Latest.

cagliari corsaro lecce decideCagliari "corsaro" a Lecce, decide tutto una doppietta di Belotti - 5, Tiago Gabriel 5, Gaspar 6, Gallo 5 (dal 1' st Ndaba 6); Coulibaly 6. Segnala msn.com

cagliari corsaro lecce decideCagliari corsaro a Lecce, Belotti torna al gol con una doppietta - LECCE (ITALPRESS) – Cagliari corsaro al Via del Mare nell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2025/2026. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Corsaro Lecce Decide